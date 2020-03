Covid-19 circula mais devagar do que a gripe mas é mais perigoso. Saiba porquê

O Jogo ao Vivo

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou esta semana que o novo coronavírus tem uma taxa de letalidade superior à da gripe sazonal. A boa notícia é que "parece espalhar-se de forma menos eficaz do que a gripe", o que aumenta a possibilidade de conter a pandemia. Com as devidas distâncias - uma vez que a gripe é estudada há muitos anos, enquanto o novo coronavírus só é conhecido há pouco mais de dois meses -, o JN ouviu o infeciologista e professor da Universidade Nova de Lisboa, Jaime Nina, e o presidente da Associação portuguesa dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, sobre as diferenças e semelhanças entre as duas doenças.

