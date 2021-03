Covid-19: "Despedimo-nos com as pontinhas dos dedos"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 13:24 Facebook

Fernanda e Benigno estiveram casados 57 anos. A pandemia atingiu os dois e interrompeu a história de amor que iniciaram aos 15 anos.

Amou Benigno todos os dias, desde que o viu pela primeira vez, tinha 15 anos, era menina e permissão para namorar apenas aos 18, até que o viu pela última vez, em abril passado, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, ela com 81 anos, ele com 82, os dois infetados, sabe-se lá onde, com covid-19. "O meu marido veio à beira da minha cama e pediu-me um beijinho, eu respondi que está bem mas que não podia ser por causa da pandemia. E ele disse, então dá-me as pontinhas dos dedos e eu dei, e foi assim que nos despedimos, pelas pontinhas dos dedos. Mal eu sabia que nunca mais o ia ver".

Ainda não chorou, dona Fernanda. É mulher compacta e bonita, a laca fixa-lhe as ondas prateadas perfeitas do cabelo, o inesperado desfecho da vida do homem com quem foi casada 57 anos imobiliza-lhe nos olhos claros a tristeza. Não sabe onde tem as lágrimas, nem sabe se sabe bem o que aconteceu, pois se era ela quem estava internada e os doutores tinham mandado para casa o marido, Benigno Guerreiro, homem bondoso e alegre, dizem as netas, daqueles que enchem uma sala inteira, como é que tudo acabou assim?