Covid-19 só deverá ser vigiada como a gripe no inverno

Transição do vírus para redes sentinela ainda não ocorreu. Decisão é da DGS.

A integração da covid-19 nas redes sentinela da gripe e de outras infeções respiratórias ainda não aconteceu. De acordo com fonte do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), o futuro sistema de vigilância, que deixará de monitorizar o SARS-CoV-2 como uma emergência, deverá ocorrer no próximo outono e inverno. No entanto, a passagem para este modelo está nas mãos da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O último relatório de monitorização da situação epidemiológica da covid-19 mostra que a transmissibilidade do vírus é "muito elevada" com tendência estável, mantendo-se o "impacto reduzido" nos internamentos e na mortalidade. No documento, o INSA e a DGS recomendam "a manutenção das medidas de proteção individual nos grupos de maior risco e a vacinação de reforço".