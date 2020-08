Covid-19 faz cair despesa com fármacos nos hospitais

Inês Schreck Hoje às 07:48 Facebook

Trajetória atípica deve-se à redução de internamentos, cirurgias e urgências na fase crítica da pandemia. Até maio, gastaram-se 560 milhões de euros.

A despesa com medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) baixou três milhões de euros, de janeiro a maio último, face ao período homólogo de 2019. Uma trajetória pouco comum que se explica pela drástica redução das cirurgias, exames, internamentos e urgências nos meses mais críticos da pandemia covid-19.

Nos primeiros cinco meses deste ano, os hospitais públicos gastaram 560 milhões de euros com medicamentos, menos 0,5% do que no mesmo período de 2019. Naquele ano, a fatura total com medicamentos nos hospitais do SNS cresceu 29 milhões de euros face ao ano anterior, uma tendência que se verifica há anos devido ao aumento da atividade, mas sobretudo por causa dos elevados custos da inovação em doenças oncológicas e no VIH.