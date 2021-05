Covid-19. Há menos 15 concelhos acima da linha vermelha

João Queiroz Hoje às 15:25 Facebook

Há uma semana eram 36, agora são 21 os concelhos nos patamares de risco mais elevado de propagação de covid-19. O relatório desta sexta-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS) indica também que o Rt (índice de transmissibilidade) regista uma ligeira subida, ao contrário do nível de incidência, que continua em queda.

No mapa de risco, Arganil continua a ser o concelho em pior situação, apresentando a maior incidência acumulada a 14 dias, com 826 novos casos por 100 mil habitantes, depois de, na semana passada, ter apresentado 590 casos por 100 mil habitantes.

Ainda acima do limite imposto pelo Governo para o desconfinamento (uma média 120 casos a 14 dias por 100 mil habitantes) estão os restantes 20 concelhos: Nordeste (329), Ribeira Grande (375), Castelo de Paiva (298), Montalegre (289), Odemira (271), Lamego (261), Oliveira do Hospital (229), Golegã (206), Resende (158), Albufeira e Alvaiázere (152), Vila Franca do Campo (145), Vila Nova de Poiares (144), Vale de Cambra (141), Lagoa nos Açores (129), Torres Vedras (127), Fafe (131), Ponta do Sol (128), Melgaço e Funchal (124).

Os dados do boletim da DGS sobre a evolução da pandemia mostram também que o R(t) registou um ligeiro aumento: há uma semana era de 0,92 no continente e 0,93 a nível nacional, agora é de 0,95 em todo o território. Em contrapartida, a incidência desceu. O número de casos de infeção por 100 mil habitantes era de 48,7 no continente e de 51,0 no país, passando agora para 48,1 e 50,3 respetivamente.