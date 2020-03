Covid-19 já chegou a 67 concelhos e Ovar não está nos cinco mais afetados

Augusto Correia Hoje às 15:59 Facebook

Os concelhos de Lisboa, Porto e Maia são os que registam mais casos de Covid-19. Ovar, que está cercado, é o sétimo mais afetado, com metade dos maiatos.

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu de 2060 para 2362 nas últimas 24 horas. Foram registados mais sete mortos, são agora 30 no total.

Segundo os dados do boletim epidemiológico revelado esta terça-feira, o concelho de Lisboa regista 175 casos, mais 50 do que os 125 somados no Porto. A Maia, limítrofe à Invicta, tem 104 casos positivos de Covid-19.

Ovar, que está submetido a uma cerca comunitária desde que foi identificada transmissão comunitária no concelho, tem registados, à data de hoje, 55 casos, apenas mais um do que Matosinhos, e com menos infetados do que outros concelhos, todos limítrofes do Porto: Gaia, 68, Valongo, 65 e Gondomar 56.

A lista dos 67 concelhos afetados pela Covid-19 Foto: DGS

Os dados constam do boletim epidemiológico da DGS. O novo modelo, mais detalhado, identifica os casos por concelhos e permite perceber que a Covid-19 está presente em em 67 dos 308 concelhos de Portugal: 278 no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores.

Um boletim da DGS, emitido às 16 horas desta terça-feira, corrigiu os números divulgados à hora de almoço. São, afinal, 67 os concelhos afetados e 33 as vítimas mortais, não 30 como anunciado pela autoridade nacional de saúde, não se confirmando, também, o óbito mencionado nos Açores.

Quase 17 mil pessoas já morreram em todo o mundo infetadas por Covid-19. De acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP), o novo coronavírus matou 16.971 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro.

Foram registados mais de 386.700 casos de infeção em mais de 175 países e territórios desde o início da epidemia.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, tem 6.077 mortes em 63.927 casos. 7.432 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.171 casos (78 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 3.277 mortes (sete novas) e 73.159 curados.

Os países mais afetados depois de Itália e da China são Espanha, com 2.696 mortes para 39.673 casos, o Irão com 1.934 mortes (24.811 casos), França com 860 mortes (19.856 casos) e Estados Unidos com 499 mortos (46.440 casos).