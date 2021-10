Covid-19: "Não faz sentido esperar 180 dias pela segunda dose" da vacina

José Ricardo Ferreira Hoje às 08:35 Facebook

Há lares onde o reforço da vacina só vai ser dado no final do ano. Atraso causa apreensão. União das Misericórdias compreende critérios das autoridades de saúde.

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 ainda não está a ser administrada em todos os lares. Há várias instituições em que os idosos só receberão a nova toma lá para o final do ano, por o processo de vacinação se ter atrasado devido à ocorrência de surtos. É o caso do lar da Misericórdia de Vouzela.

As regras ditam que só meio ano depois da toma da vacina é que será administrada uma nova dose. Atendendo a esta norma, os utentes da Santa Casa vouzelense só serão inoculados em dezembro e não receberão uma terceira mas sim uma segunda toma. Como todos os idosos do lar contraíram o vírus, as autoridades de saúde, cumprindo o protocolo, administraram somente uma dose da vacina, a 4 de junho, o que quer dizer que só a partir do dia 4 de dezembro é que podem levar o reforço.