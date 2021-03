Covid-19 não trouxe mais riscos para os bebés mas atacou a natalidade

Sandra Freitas Hoje às 07:10 Facebook

Nasceu, fez na terça-feira um ano, Leonor, a primeira filha de uma grávida infetada com covid-19. Especialistas pedem medidas do Governo para garantir sustentabilidade demográfica.

Quando o país se fechou, em março do ano passado, para travar a primeira vaga da pandemia da covid-19, levantou-se a hipótese de, com isso, se assistir a um "baby boom". Mas a verdade é que a incerteza sobre a doença e a perda de rendimentos das famílias trouxe um resultado inverso, com uma quebra de nascimentos que preocupa os especialistas. Quem viveu a gravidez neste período e passou pela infeção em pleno parto, há um ano, não esquece o pesadelo. E há quem o queira registar em livro.