Covid-19 obriga ao fecho de quase 100 extensões de saúde

Norte é a região com maior oferta mas também a que viu encerrar mais unidades que não estavam preparadas para se adaptarem à pandemia. Reabertura em marcha.

A pandemia de covid-19 obrigou à reorganização dos serviços de saúde no país e, nos últimos dois meses, foram quase uma centena as extensões de saúde que tiveram que fechar portas, temporariamente, por força da deslocação de recursos humanos e materiais para outras unidades ou hospitais, que passaram a dedicar-se ao atendimento de pessoas infetadas com o novo coronavírus. O Norte foi uma das regiões mais afetadas com a medida, com a suspensão de 70 polos, e são bombeiros e autarquias, em alguns casos, que têm garantido as receitas médicas e transporte à população mais isolada.