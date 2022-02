Covid dentro de casa infeta toda a família? Nem sempre é assim

Variante ómicron é muito contagiosa mas há casos de coabitantes que não ficam infetados. Especialistas dão várias explicações, como os contactos na família e as condições da habitação.

Já preparadas para a passagem de ano, vestidas com estilo e penteados feitos, as manas Matilde e Sofia tratavam do último preparativo antes de saírem com os pais para jantar: o autoteste à covid-19. Pai e mãe negativos, a irmã de 16 anos negativa mas, Sofia, de 13, deu positivo. Um resultado que alterou os planos dessa noite e dos dez dias seguintes que foram de isolamento para a família. Nem a irmã reinfetou [já tinha tido covid em julho passado] nem os pais tiveram covid-19. O mesmo aconteceu com Luísa, 13 anos, que testou positivo à covid-19, cumpriu isolamento com a mãe e o irmão, de 16 anos: ele foi infetado e a mãe não, sem perceber porquê.

"Temos tido muitos exemplos destes e também ficamos surpreendidos", confessou o virologista Paulo Paixão ao JN. "A maior parte fica infetada mas realmente há casos que não se explicam muito bem".