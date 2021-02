Covid e escolas: como está a Europa a reagir

Alexandra Figueira Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Para a semana, estudantes de vários países voltam às salas de aula. França e Espanha nunca fecharam, Alemanha sem data para abrir.

As escolas europeias têm funcionado com regras diferentes. Países como a França e Espanha têm mantido as aulas presenciais para todos os níveis de ensino, mas são a exceção. Tal como a Alemanha é uma exceção por ter fechado as escolas, sem data prevista para as reabrir.

A maioria dos países, todavia, tem optado por regimes mistos: abrir as salas de aula só para alguns níveis de ensino, ou ir alternando aberturas e encerramentos, consoante o nível de propagação do vírus. Alguns países, ainda, optam por regimes mistos: parte das aulas dadas pela Internet, outra parte em presença.