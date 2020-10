Covid: Peritos recomendam sistema de semáforos

Alexandra Figueira Hoje às 08:28, atualizado às 09:51 Facebook

Conselho de Ministros extraordinário está reunido para reavaliar o estado de contingência, que termina esta quarta-feira, podendo ou não tomar novas medidas.

O combate à covid-19 deve ser descentralizado para o nível concelhio ou, até, de freguesia. A criação de uma espécie de semáforo, já admitida pelo secretário de Estado da Saúde, está a ser estudada pelo grupo de trabalho para a covid e peritos ouvidos pelo JN recomendam que passe ao terreno. Desde as 9.30 horas desta quarta-feira, o Conselho de Ministros está reunido para aprovar (ou não) medidas que substituam o estado de contingência, que acaba à meia-noite.

O sistema de semáforo, ou de níveis de alerta semelhantes aos que existem no sistema de proteção civil, já foi usado noutros países, para diferenciar os locais com mais e com menos risco de transmissão. "Devemos ter um conjunto de regras uniforme para todo o país e medidas adaptadas ao nível concelhio", disse Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia na Faculdade de Ciências de Lisboa.