CP alerta para possíveis "perturbações nos serviços" na segunda-feira

A CP - Comboios de Portugal alertou esta sexta-feira para "perturbações nos serviços" na segunda-feira, 15 de agosto, apontando para a possibilidade de atrasos e supressões de comboios "por motivo de greve".

Em comunicado, a operadora referiu que, "por motivo de greve, poderão existir perturbações nos serviços a realizar no dia 15 de agosto de 2022, nomeadamente atrasos e supressões de comboios".

A CP não refere se estão previstos serviços mínimos para esse dia, que será feriado nacional.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) convocou para este mês um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário, ao trabalho em dia de descanso semanal e ao trabalho em feriado, apontando que os trabalhadores a devem utilizar para "manifestarem o seu descontentamento e a sua exigência pela valorização dos seus salários".

Fonte do SNTSF disse à Lusa que as razões para esta greve são o aumento salarial de 0,9%, que o sindicato considera insuficiente face à inflação registada nos últimos meses, e a falta de trabalhadores na empresa.

Segundo Abílio Carvalho, há "quase que uma imposição" por parte da CP em que "os trabalhadores têm de recorrer quase obrigatoriamente ao trabalho extraordinário".

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a CP esclarece que "aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".