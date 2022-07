CP e Renfe em conversações para que comboio Celta seja elétrico

O Presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, declarou esta quinta-feira que estão em curso conversações com a Renfe, "no sentido de viabilizar uma solução", que possibilite a circulação de um comboio elétrico entre o Porto e Vigo.

Recorde-se que apesar da eletrificação da Linha do Minho estar concluída há mais de um ano, a ligação internacional Celta, entre aquelas duas cidades, continua a ser feita por comboios a diesel, devido às diferenças de tensão da catenária. Segundo Pedro Moreira, a solução para o problema pode passar pela utilização de "locomotivas bi-tensão, as 252 que já existem do lado espanhol".

"Estamos a tratar desse processo para esta linha, ao nível de material circulante, que é uma das possíveis soluções para conseguirmos ligar Vigo ao Porto, com a utilização de material elétrico. Essa é uma conversação que temos tido, que é relativamente recente, tem pouco tempo, e que para já está ao nível técnico. Não temos valores. Neste momento estamos a verificar se é possível chegar a um acordo", adiantou o Presidente do Conselho de Administração da CP.

Investimento do Governo de Espanha na mudança de tensão do troço espanhol para harmonizar toda a linha é outra solução em cima da mesa, segundo explicou o ministro Pedro Nuno Santos. "Temos tensões diferentes dos dois lados da fronteira. Nós não temos comboios bi-tensão e eles [espanhóis] têm. Há um trabalho a fazer com o governo espanhol", referindo que da parte espanhola está em causa "um pequeno troço" e que a mudança de tensão "não seria um investimento extraordinário".

"Faremos esse trabalho com o governo espanhol para conseguirmos ter a mesma tensão. A que temos em Portugal é a mais comum em toda a Europa. Aí faremos o trabalho para que Espanha se aproxime da tensão que usamos", declarou.