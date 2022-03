CP lança descontos nos 50 anos do Interrail

Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Até 31 de março, os passes de Interrail terão um desconto de 10%, nas compras em bilheteira ou online, podendo os bilhetes ser usados nos onze meses seguintes à sua compra.

A campanha foi lançada pela CP no âmbito das comemorações dos 50 anos do Interrail. A companhia foi uma das ferrovias fundadoras do programa. Durante estas cinco décadas viajaram pelos 33 países europeus aderentes mais de 10 milhões de passageiros, revelou a CP através de comunicado.

O desconto de 10% abrange os dois passes, "Internacional Global Pass" e "Interrail One Country".