CP pede aos clientes que evitem viajar nas horas de maior calor

A CP recomenda aos passageiros que nos próximos dias, em que as temperaturas vão continuar elevadas, optem por viajar de comboio ao início da manhã ou ao final do dia. Quem quiser trocar bilhetes pode pedir o reembolso.

"Informamos que, devido à onda de calor prevista para os próximos dias, as condições de conforto, a bordo de alguns comboios, poderão não ser as mais adequadas, em especial nas horas com temperaturas mais elevadas", lê-se no comunicado divulgado este sábado no site da empresa.

A CP recomenda que, "sempre que possível", os clientes optem por viajar ao início da manhã ou ao final do dia. E se já for portador de bilhete para um comboio Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional ou Regional pode alterar a viagem, efetuando o reembolso no valor total da passagem.

Ontem, pelo menos, dois comboios de longo curso avariaram. O Alfa Pendular 135 que partiu de Lisboa-Santa Apolónia com destino a Braga ficou parado na estação do Entroncamento depois do ar condicionado ter deixado de funcionar. Os passageiros tiveram de prosseguir viagem em duas automotoras, confirmou ao JN fonte da CP.

O ar condicionado do Alfa Pendular 127 que também partiu de Lisboa com destino ao Porto-Campanhã também avariou mas terá sido recuperado e prosseguido viagem.