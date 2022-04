Craque dos cálculos soma sete medalhas

Enzo Santos Hoje às 21:26 Facebook

Tiago Marques tem apenas 18 anos, mas já fez história em Portugal: venceu sete vezes consecutivas as Olimpíadas da Matemática e já soma sete medalhas de ouro.

O aluno do 12.º ano do Colégio Internato Claret, em Pedroso (Gaia), e residente na Feira, é o primeiro a conseguir o ouro em todos os anos de participação possíveis (do 6.º ao 12.º anos).

O próximo desafio é representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais, equipa que integra desde o 9.º ano. Ainda não tem a certeza do que quer fazer no futuro, mas sabe que será algo ligado à matemática. Já entrou nalgumas universidades e tem por onde escolher.