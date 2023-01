Creches do setor social totalmente esgotadas em 168 concelhos

No país só há 1400 vagas na rede solidária. Associação critica processo de alargamento aos privados por não permitir dar previsibilidade às famílias.

Em 168 concelhos do país (60%) já não há vagas em creches do setor social em alas de berçário e de um ano. Caso, por exemplo, dos concelhos do Porto, Gaia, Gondomar, Paços de Ferreira, Almada, Amadora, Odivelas, Mafra ou Barreiro, revelou ao JN a secretária de Estado da Inclusão. São municípios "totalmente esgotados" onde o alargamento da gratuitidade terá de ser contratualizado com privados. Em Lisboa, por exemplo, ainda há vagas.

A gratuitidade foi alargada aos privados a 1 de janeiro, mas a medida só é efetivada nos concelhos sem lugares no setor social e solidário. Até ontem, revelou Ana Sofia Antunes, tinham sido assinados 79 termos de adesão com creches privadas.