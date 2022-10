Creches e lares de idosos vão ter mais regras na alimentação

Inês Malhado Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois das escolas e hospitais, a Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê, no novo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 2022-2030 (PNPA), uma alteração na oferta de certos alimentos noutros espaços, como as creches, universidades e locais de trabalho. Até 2027, pretende reduzir o teor de sal e açúcar em vários produtos, bem como reforçar o conhecimento sobre a dieta mediterrânica. Metas estas com vista à redução do excesso de peso e obesidade que pode vir a ultrapassar o tabaco no ranking dos principais fatores de risco para a mortalidade em Portugal.

Divulgadas no Dia Mundial da Alimentação, entre as ações previstas está a mudança da oferta alimentar servida em espaços como creches, universidades, instituições de saúde e de apoio a idosos, locais de trabalho e outras instituições públicas, sejam cantinas ou máquinas de venda automática.

"O nosso foco têm sido as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas temos de trabalhar noutros contextos, nomeadamente com instituições onde as pessoas permanecem grande parte do dia e fazem grande parte das suas refeições", disse, ao JN, Maria João Gregório, diretora do PNPA, dando o exemplo de espaços que cuidam de crianças e idosos "cuja ação pode representar ganhos em termos de anos de vida".

PUB

O programa prevê que os alimentos a restringir e a promoção de outras opções mais saudáveis serão definidos quer por orientações e legislação, quer pela definição de critérios para a aquisição pública de alimentos e serviços de alimentação. Recorde-se que hospitais e escolas já têm este tipo de restrições.

A responsável adianta que, num futuro próximo, em ação conjunta com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a DGS pretende alargar esta mudança a creches não só do setor social, como a "todas as instituições que prestem cuidados a crianças nos primeiros anos de vida".

Redução do uso de substitutos do leite materno

Para fomentar a amamentação em exclusivo nos primeiros seis meses de vida, o programa prevê legislação para regular o marketing de alimentos destinados a lactentes e crianças pequenas, bem como "restrições ao marketing inadequado de produtos alimentares que competem com o leite materno".

As projeções para 2030 sugerem que os erros alimentares, o excesso de peso e a obesidade podem vir a ultrapassar o tabaco no "ranking" dos fatores de risco que mais contribuem para a mortalidade em Portugal pelo que a prioridade será envolver os cuidados primários na promoção da saúde.

Redução do sal e açúcar até 2027

A DGS pretende que, nos próximos cinco anos, com o envolvimento da indústria alimentar, se consiga reduzir pelo menos 10% do teor de sal e 20% no teor de açúcar nos alimentos que mais contribuem para a ingestão destes. Ao JN, Maria João Gregório adiantou, respetivamente, uma redução no queijo e produtos de charcutaria, e nos iogurtes e cereais de pequeno-almoço para crianças e jovens.

Os dados da DGS mostram que 77% da população portuguesa ingere diariamente mais do que o valor recomendado pela OMS de 5 g de sal, e 24,3% consome mais açúcares livres num valor superior a 10% ao máximo recomendado pela OMS, sendo superior nas crianças (40,7%) e nos adolescentes (48,7%), de acordo com o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atvidade Física (IAN-AF) de 2015-2016.

Dieta mediterrânica

Outra das metas definidas pelo novo programa tem em vista o aumento do conhecimento e das competências da população portuguesa sobre os princípios da dieta em pelo menos 20% até 2027, para que a consigam seguir.

Reforço nos cuidados primários

A DGS pretende ainda, a nível dos cuidados de saúde, reforçar e reorientar o SNS para a promoção de uma alimentação saudável em todos os níveis de prestação de cuidados. O programa salienta, em particular, um melhoramento da capacitação dos profissionais dos cuidados primários de saúde para detetar precocemente os casos de excesso de peso e tratá-los mais rapidamente.

O documento que apresenta as novas linhas de orientação estratégica do programa, desenvolvidas no contexto do Plano Nacional de Saúde, estará em consulta pública durante um período de 21 dias úteis.

Inserido no Plano Nacional de Saúde 2021-2030 e alinhado com as recomendações da União Europeia e da Organização Mundial da Saúde (OMS), o PNPA 2022-2030 tem três estratégias de prevenção da malnutrição que englobam toda a população portuguesa, uma prioridade face às projeções para 2030 que sugerem que os erros alimentares, o excesso de peso e obesidade podem vir a ultrapassar o tabaco no "ranking" dos fatores de risco que mais contribuem para a mortalidade em Portugal.

O estudo Global Burden Disease, 2019, estima em 243 567 os anos perdidos de vida saudável em Portugal associadas à alimentação inadequada.