Creches gratuitas para bebés de um ano só na rede solidária

As crianças que nasceram após 1 de setembro de 2021 vão poder ter acesso a creche gratuita a partir do próximo ano letivo, desde que tenham lugar numa creche do setor solidário com acordo de cooperação.

Após algumas incertezas e indefinições -e depois de reuniões ocorridas durante esta semana entre o Governo, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) e União das Misericórdias Portuguesas - foi esta quinta-feira conhecida uma das condições para o acesso às vagas do setor social solidário.

"Está decidido que, a partir de 1 de setembro, as crianças que nasceram de 1 de setembro de 2021 para cá terão acesso à creche gratuita nas instituições que cooperam com o Estado", adiantou o presidente da CNIS, padre Lino Maia, sem concretizar quantos lugares estarão disponíveis.