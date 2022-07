Creches privadas aceitam os 460 euros acordados no social

Os representantes das creches privadas estão disponíveis para aceitar os 460 euros que o Governo negociou com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para financiar a promessa de assegurar creches gratuitas para todos os bebés nascidos após 1 de setembro de 2021. A proposta já foi enviada ao Governo e espera resposta.

O primeiro-ministro garantiu um acordo com as IPSS para "a gratuitidade das creches para as crianças que entram já em setembro no primeiro ano", mas o que foi acordado não é exatamente isso. O acordo prevê que o Governo financie com 460 euros mensais cada uma das vagas, convencionadas ou não, das IPSS. Porém, pode deixar muitas crianças de fora.

Desde logo porque "não há vagas nas IPSS e nas Misericórdias" pois "as listas de espera são enormes" nas zonas mais povoadas, explica Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino. Esta associação aceita disponibilizar vagas mediante o pagamento dos mesmos 460 euros que o Governo acordou com as IPSS, caso contrário há crianças que "nunca vão ter uma creche gratuita". "Temos o mesmo serviço pelo mesmo valor e não precisamos de negociar. Estamos curiosos para ver qual é o argumento que o Governo vai utilizar para não acolher a nossa proposta", afirma.