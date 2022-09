Creches: privados à espera de convocatória para negociação

As creches privadas continuam a aguardar a convocatória para o arranque de negociações. O decreto que regula a gratuitidade das creches vai ter de ser alterado e publicado antes de 1 de janeiro, prazo apontado pelo Governo para o alargamento da medida.

Desde que o primeiro-ministro anunciou o alargamento da gratuitidade às creches privadas, Susana Batista garante ter recebido dois telefonemas e um email do Ministério da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social.​​​​​​ (MSTSS). A estimativa da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) de terem sido criadas 30 mil vagas, frisa a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, corresponde a metade das crianças nascidas desde 1 de setembro de 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Ou seja, insiste, o Governo precisa das vagas das creches privadas para conseguir cumprir a promessa de gratuitidade a todas as crianças.

"As famílias estão constantemente a questionar-nos", afirma Susana Batista. A primeira pergunta que recebeu do MSTSS foi quantas creches pretendiam aderir ao programa. Acredita que "será a maioria", mas há condições e dúvidas por esclarecer.