Cresce o número dos que conciliam o teletrabalho com o presencial

Pandemia acelerou alterações ao modelo de organização laboral. Trabalho em casa traz poupanças, mas acarreta novos problemas.

Os modelos de organização do trabalho estão a mudar e há cada vez mais pessoas a trabalhar a partir de casa, sobretudo num regime híbrido em que alternam com serviço presencial. A pandemia abriu esta porta, mas hoje o teletrabalho está longe de ser motivado apenas por questões de saúde. Os especialistas identificam vantagens como a poupança e a comodidade, embora esta alteração também acarrete novos desafios e dificuldades.

No primeiro trimestre deste ano, 19% dos residentes em Portugal trabalharam pelo menos um dia em casa, revela o INE, no inquérito ao emprego. Há, agora, 937 mil pessoas a trabalhar a partir de casa, o que representa um aumento de 57 mil pessoas face ao último trimestre do ano passado. Porém, o aumento só ocorreu entre os que conciliam o teletrabalho com o presencial e entre os que fazem horas extraordinárias.