Criança de 13 meses com covid-19 internada em ECMO no São João

Uma criança com 13 meses, doente com covid-19, foi, este sábado, colocada em ECMO no hospital de São João (CHUSJ).

Segundo informou a unidade hospitalar do Porto, a criança, "que estava internada no Centro Materno Infantil do Norte por covid-19, foi transferida esta noite para o CHUSJ por alterações cardíacas. Dada a gravidade do quadro, a equipa clínica teve necessidade de assegurar ventilação mecânica e suporte circulatório com ECMO. "

Ao que o JN apurou, a criança era saudável e sem comorbilidades.

A ECMO é uma máquina que faz a oxigenação do sangue fora do corpo, substituindo a função pulmonar e/ou cardíaca. Em cuidados intensivos, o sangue é extraído por uma artéria e, ao passar pela máquina, é-lhe removido o dióxido de carbono e adicionado oxigénio. Depois, volta ao corpo por outra veia. Nos doentes covid-19, que desenvolvem pneumonias graves, o objetivo é manter o doente vivo até que haja recuperação da função pulmonar e o doente consiga respirar sozinho.