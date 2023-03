Crianças com 13 anos já jogam a dinheiro online

César Castro Hoje às 07:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Percentagem de apostadores menores de idade cresce e chega a atingir os 21% aos 18 anos, indica SICAD. Fenómeno é maior entre os rapazes.

Há cada vez mais crianças e jovens a jogarem online a dinheiro. O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) dá conta de que 5% dos jovens com 13 anos já o fazem. A prevalência vai aumentando com a idade e, aos 18 anos, são quase 21%. Os mecanismos de controlo dos sites legais são contornáveis e contam, muitas vezes, com a conivência dos familiares, enquanto nas plataformas ilegais, que proliferam na Internet, nem sempre existe bloqueio. No SNS, 13,9% dos utentes em tratamento por adição ao jogo a dinheiro têm menos de 24 anos.