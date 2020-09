Crianças com covid-19 tratadas sem recurso a medicamentos antivirais

Ana Gaspar Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Das 103 crianças com covid-19 tratadas pela Pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, entre 11 de março e 18 de junho, apenas dez tiveram de ser internadas e só uma esteve nos cuidados intensivos. As restantes foram acompanhadas à distância pelos clínicos.

Os menores, dos zero aos 18 anos, foram tratados de acordo com os sintomas, como se "tivessem outra infeção viral", não lhes tendo sido administrado nenhum medicamento antiviral. Os dados pertencem a um estudo que vai ser publicado pela "Acta Médica Portuguesa" sobre o impacto do novo coronavírus nas crianças.

"Tivemos a nossa estratégia baseada sobretudo nos sinais clínicos da criança e atuámos como para outras infeções virais semelhantes, de acordo com os sintomas", explicou ao JN José Gonçalo Marques, um dos autores do trabalho.