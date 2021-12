Crianças vacinadas aguardam no recobro indiferentes à azáfama do PSD

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 18:58 Facebook

Crianças de 11, 10 e 9 anos estão a ser vacinadas contra a covid no Europarque, em Santa Maria da Feira, paredes meias com o pavilhão onde decorre o congresso do PSD. E fazem os 30 minutos de recobro numa zona de descanso na nave central do pavilhão de exposições, indiferentes à passagem dos congressistas.

Rui Rio, líder do PSD, acaba de entrar no recinto do congresso, depois da pausa do almoço, rodeado por uma bolha de jornalistas e câmaras de televisão. Mas Filipa, de 9 anos e máscara cor de rosa no rosto, nem tira os olhos do telemóvel onde está a jogar enquanto se distrai depois de receber a vacina.

A mãe, Liliana Pinto, só se apercebeu à chegada que, no mesmo local onde a filha iria receber a vacina, também está a decorrer o congresso do PSD. Mas a menina não deu grande importância ao facto, tal como as outras crianças e famílias que aguardam os 30 minutos após a vacina.

Liliana admite que o processo foi "muito rápido", "não havia filas", nem animação dentro da sala para distrair as crianças. A sugestão da enfermeira para que tudo corresse bem foi a menina sentar-se no colo da mãe. E diz que quase nem deu pela pica.

Também Joana Oliveira, que trouxe a filha Maria de 9 anos, estava muito satisfeita com a rapidez do processo. Não conseguiu fazer o autoagendamento, uma vez que ontem quando tentou essa modalidade já tinha fechado, mas assim que soube que iria estar em vigor o regime casa aberta decidiu trazer a filha mais nova. A vacinação com o filho mais velho de 16 anos correu bem, pelo que estava segura desta decisão, embora admitisse que talvez a filha Maria de 9 anos pudesse ser vacinada mais tarde.

"Se calhar não era necessário ser agora, mas vai ter de ser", dizia, ao JN, insistindo que "temos de confiar na ciência".

Também só se apercebeu que o congresso estava a decorrer no local quando viu tantos carros estacionados no parque de estacionamento, mas tanto a mãe como a filha seguiram indiferentes à presença dos políticos no local.