Criou plataforma de adoção de animais que salva da rua

Célia Domingues Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Hugo Brancal tem clínica na Covilhã e trata gratuitamente cães e gatos abandonados.

Duas semanas depois do lançamento de uma plataforma de adoção, na Covilhã, foram já adotados cerca de duas dezenas de cães e gatos. Os animais são cuidados pelo veterinário Hugo Brancal, com clínica há 21 anos naquela cidade, e que está na fundação, com o fotógrafo Cláudio Gonçalves, de um projeto de ajudar animais de rua e que entram na Plataforma de Adoção "Home 4 Pets".

O interessado visita a plataforma e visualiza o animal que antecipadamente foi tratado pelo veterinário e fotografado por Cláudio Gonçalves. É caso para dizer que as "imagens também falam". Diz Hugo Brancal que, na verdade, pela plataforma têm subido "ligeiramente" manifestações de interesse e adoções formalizadas que, garante, "são antecedidas de um encontro entre a família de acolhimento, o animal e a equipa da clínica". Hugo Brancal confirma que o abandono de animais está aumentar.