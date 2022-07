Crise do leite em pó nos EUA dificilmente chega a Portugal

Ana Trocado Marques Hoje às 17:40 Facebook

Um mercado gigante demasiado concentrado em quatro marcas, uma fábrica encerrada e uma taxa de amamentação baixíssima. São estes os três factos que explicam a crise do leite em pó nos Estados Unidos da América. Portugal até produz leite em pó, mas não de fórmula infantil. Ainda assim, a crise americana dificilmente atingirá o nosso país. As principais marcas vendidas em Portugal produzem na Europa.

No que toca a leite em pó fórmula infantil, nos EUA quatro empresas - Abbott, Perrigo, Nestlé e Mead Johnson - controlam 90% do mercado. Com a pandemia, os bloqueios nas cadeias de abastecimento e a falta de mão-de-obra levavam a alguma escassez.

Em fevereiro, a Abbott anunciou a retirada de três das suas fórmulas do mercado (no top das mais utilizadas) a Similac, a Alimentum e a EleCare. A decisão foi tomada depois de quatro recém-nascidos, alimentados com aqueles leites, terem sido hospitalizados com uma infeção bacteriana rara. Dois bebés acabaram por morrer.