Crise junta líderes do PSD e da IL à mesa

Hoje às 17:59 Facebook

Os líderes do PSD e da IL almoçaram juntos esta quarta-feira, um dia depois de o primeiro-ministro ter recusado o pedido de demissão do ministro João Galamba. Luís Montenegro e Rui Rocha debateram a crise aberta por esse episódio.

O almoço ocorreu esta quarta-feira em Lisboa, noticiou o "Expresso" e confirmou o JN. À noite, pelas 21.30 horas, o presidente dos liberais vai ser entrevistado na SIC Notícias.

Na terça-feira, tanto o PSD como a IL foram muito críticos da decisão de António Costa em não aceitar a saída do ministro das Infraestruturas. Montenegro considerou que o Executivo está "à deriva", com Rui Rocha a pedir a dissolução do Parlamento.