Crise no Governo não altera Conselho de Ministros em Braga

O cenário de crise não alterou, para já, os planos do Governo de se deslocar a Braga, onde o Conselho de Ministros vai reunir na quinta-feira de manhã, no Mosteiro de Tibães. No entanto, António Costa cancelou as visitas ao Minho que tinha programadas para esta terça-feira.

O primeiro-ministro estaria presente, de manhã, em Paredes de Coura (Viana do Castelo) na inauguração de uma nova ligação à autoestrada e, a partir das 17 horas, faria o encerramento de uma conferência sobre o centenário de Salgado Zenha, na Universidade do Minho, em Braga.

António Costa cancelou a presença em ambos os eventos tendo em conta o mais recente cenário de instabilidade no Governo, que tem o ministro das Infraestruturas, João Galamba, no epicentro.

Apesar disso, ao que o JN apurou, até ao momento, mantém-se a realização do Conselho de Ministros descentralizado na quinta-feira em Braga, distrito que acolherá, já a partir de amanhã, a presença de membros do Governo em diversas iniciativas pelos vários concelhos.