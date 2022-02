Crise Rússia-Ucrânia: Portugal fará o que a NATO decidir

O JN falou com Azeredo Lopes, professor de Direito Internacional, sobre a crise entre a Rússia e Ucrânia.

A Rússia vai mesmo invadir a Ucrânia?

A Rússia já violou a integridade territorial da Ucrânia, ao reconhecer a independência de dois territórios ucranianos (Donetsk e Lugansk) e assinar um contrato de "amizade" com as repúblicas separatistas que, aposto, incluem a obrigação de intervir caso se vejam ameaçadas pela Ucrânia, em "legítima defesa". Aliás, deslocou contingente militar para territórios ucranianos invocado uma "operação de manutenção da paz". Putin tem-se servido do direito internacional para o violar. Só não se fala em "agressão" para que não haja uma escalada brutal.