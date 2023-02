Cristãos em oração pelas vítimas de abusos sexuais admitem "vergonha"

Centenas de cristãos e leigos concentraram-se, durante a noite desta quarta-feira, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, numa vigília de oração em solidariedade para com as vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja. Admitem sentir "vergonha" por estas situações".

Numa ação em que o silêncio e a luz das velas simbolizam a esperança que têm, leigos e membros da Igreja juntaram-se esta noite a uma vigília pelas crianças e menores que foram abusados sexualmente por membros do clero. Pedem essencialmente o perdão das vítimas. "Sentimos que o relatório não nos era indiferente e queríamos dar o nosso testemunho. Quisemos dar esse testemunho, fazendo um gesto público de perdão às crianças e menores vítimas de abusos. Temos de interiorizar o sofrimento das vítimas como primeiro passo para uma transformação" afirmou Joaquim Costa, um dos porta-vozes da iniciativa, em declarações aos jornalistas. ​

Assim que o ponteiro bateu nas 21 horas fez-se silêncio total: com as velas acesas começou a oração. Nesta Quarta-feira de Cinzas, são várias as concentrações em dioceses portuguesas que, durante uma hora - das 21 às 22 horas -, vão estar em silêncio total. Rezam pelas milhares de vítimas que terão sido abusados por membros do clero durante mais de 40 anos. Os casos foram conhecidos no relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, apresentando na semana passada, e que ainda será objeto de apreciação pela hierarquia da Igreja Católica.

"Acho que todos os cidadãos portugueses e a sociedade em geral tem uma atitude de repúdio perante os abusos. Aqui o que nos acresce é que sentimos uma vergonha porque somos membros da Igreja e porque isto se refere evidentemente aos abusadores em concreto, mas abusadores em situações de poder, de autoridade na Igreja", apontou Joaquim Costa, relembrando que muitas destas situações não aconteceram num passado assim tão distante.

Recorde-se que, desde que encontrou em funções em janeiro de 2022 e até que deu por terminado o seu trabalho, a comissão recebeu 512 queixas respetivas a 4815 vítimas que terão sido abusadas. Foram remetidos 25 casos para o Ministério Público. No seguimento destas participações, a Procuradoria-Geral da República (PGR) avançou esta quarta-feira que abriu 15 inquéritos.

Além de Lisboa, também o Porto (junto à Torre dos Clérigos), Braga (em frente à Igreja dos Congregados), Coimbra (no Largo da Sé Nova), Santarém (junto à Igreja do Seminário) e Ponta Delgada (em frente à Igreja do Colégio), entre outras cidades, juntaram-se a esta iniciativa.