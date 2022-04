Críticos do BE insistem em convenção nacional para definir rumo do partido

Enzo Santos Ontem às 22:24 Facebook

Pedro Soares, membro do "Movimento Convergência" e crítico da liderança de Catarina Martins, voltou a insistir na antecipação da Convenção Nacional e acusou o partido de não fazer a leitura dos motivos que levaram à derrota nas eleições de 30 de janeiro. Ao JN, Pedro Soares afirma que a Conferência Nacional deste sábado não "definiu rumo estratégico algum" para o partido.

A IV Conferência do Bloco de Esquerda, que decorreu este sábado, em Lisboa, tinha como principal objetivo definir o rumo estratégico do partido. Para Pedro Soares, crítico do partido nos últimos seis anos, esse objetivo não foi cumprido e a conferência foi "absolutamente insuficiente". "Não é possível definir um rumo estratégico novo sem fazer um balanço do anterior", afirmou.

Para o crítico da atual liderança bloquista é "fundamental que se fale do passado quando ele tem um papel no futuro", e para isso é preciso marcar urgentemente uma convenção nacional, disse. A próxima está agendada para 2023.