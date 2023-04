Cruz Vermelha apela à solidariedade para mais de 40 mil famílias

Diana Morais Ferreira Ontem às 21:02 Facebook

A Cruz Vermelha inicia esta quinta-feira uma nova campanha de vales para ajudar famílias mais carenciadas. Nos dias 15 e 16 de abril haverá ainda uma recolha de alimentos em hipermercados por todo o país.

A campanha solidária "Shop for Goodness" da Cruz Vermelha, que se inicia já esta quinta-feira e que se estende até dia 23 de abril, permitirá entregar cabazes de alimentos e cartões recarregáveis às pessoas mais carenciadas.

"Os portugueses têm sido extremamente solidários e acreditamos que mais uma vez vão manifestar a sua generosidade. As nossas despensas necessitam de ser reabastecidas com os produtos angariados durante os dez dias em que decorre a campanha 'Shop For Goodness', de forma a podermos ajudar todos os que nos procuram diariamente", afirma a presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge.

Durante dez dias, entre 13 e 23 de abril, será possível ajudar mais de 40 mil famílias carenciadas, através da compra de vales alimentares (azeite, bolachas, esparguete, grão, leite e salsichas) e de vales monetários, que estarão disponíveis em vários hipermercados do país. Estes vales serão transformados em cartões recarregáveis para a compra de bens e entregues às milhares de famílias apoiadas pela Cruz Vermelha.

No próximo fim de semana haverá ainda uma recolha de bens alimentares e de higiene nas lojas Pingo Doce, Lidl e El Corte Inglés espalhadas por todo o país. Todos os produtos angariados serão distribuídos pelas famílias mais carenciadas, através das 160 estruturas locais da Cruz Vermelha Portuguesa.

O projeto que começou em 2021 já permitiu recolher 850 mil produtos.