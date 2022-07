Cruz Vermelha renova campanha que alimentará milhares de pessoas

Ana Vieitas Hoje às 19:49 Facebook

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tem novamente em curso a campanha "Shop for Goodness" (em português "Compre pela Bondade"). A decorrer durante os meses de julho e agosto, a campanha apela à compra de vales de doação. Os vales correspondem a produtos alimentares essenciais que, posteriormente, serão doados a famílias em crise. No ano anterior, a organização conseguiu ajudar 11 mil famílias com os 200 mil euros angariados.

A campanha da Cruz Vermelha Portuguesa "Shop for Goodness" estará a recolher vales nos supermercados nos meses de julho e agosto. Os vales que podem ir de 1 a 5 euros serão utilizados para adquirir alimentos para famílias carenciadas.

A iniciativa foi impulsionada durante a pandemia que "levou o mundo a uma necessidade de adaptação de recursos e reorganização de planos", indicou em comunicado a organização. É no ato de pagamento na caixa que se podem adquirir estes bens como arroz, massa, atum, salsichas, feijão, leite, bolachas, azeite e cereais que têm o valor máximo de três euros ou mesmo a opção de cabaz que engloba vários produtos a cinco euros.

Adicionalmente existem vales monetários disponíveis somente nos supermercados das cadeias Pingo Doce, Sonae ou Mercadona, que possibilitam a doação de um, três ou cinco euros para a Cruz Vermelha.

Os vales estarão disponíveis nas grandes superfícies comerciais de 14 a 24 de julho no El Corte Inglés, Lidl, Sonae MC,Mercadona e de 16 a 25 de agosto no Pingo Doce, E.Leclerc e Minipreço.