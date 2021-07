Cruzeiros regressam a Lisboa na segunda-feira

Rui Abreu Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Lisboa vai receber na próxima segunda-feira, dia 26, o primeiro navio cruzeiro de passageiros, o "World Navigator", em escala comercial depois do fecho das fronteiras marítimas em março de 2020. A Administração do Porto de Lisboa (APL) prevê a escala de mais 25 navios de cruzeiro até ao final de setembro.

Apesar deste ser o primeiro navio cruzeiro a aportar em Lisboa desde o fecho das fronteiras marítimas, março de 2020, outros já atracaram no Porto da capital apenas para reabastecer, sem embarque ou saída de passageiros.

O "World Navigator" chega a Lisboa com 140 passageiros e estima-se o embarque de cerca de 30 pessoas no terminal de cruzeiros de Lisboa. Esta é a viagem inaugural do navio, pelo que, segundo a tradição, será entregue em Lisboa uma placa de primeira escala ao seu comandante em cerimónia adaptada às restrições por covid-19.

Durante a viagem inaugural de 11 dias com saída de Leixões, o navio vai fazer escalas em Lisboa, Gibraltar, Formentera, Ibiza, Capri e Pireus, na Grécia.

O "World Navigator" é o terceiro navio de cruzeiros construído em Portugal, nos estaleiros West Sea em Viana do Castelo. Tem capacidade máxima para 200 passageiros, 117 tripulantes e foi projetado com o objetivo de melhorar a sustentabilidade.