CTT lança campanha para pagamento de portagens durante o verão

Os Correios de Portugal (CTT) lançaram uma campanha a alertar para o pagamento de portagens nas autoestradas ex-SCUT durante o verão, altura em que há mais estrangeiros e emigrantes a circular no país. Os CTT relembram aos condutores que podem pagar o valor da dívida de portagens de forma mais simples e prática em mais de 7000 pontos de pagamento. A campanha surge no âmbito das dúvidas em torno do processo de regularização destas portagens.

Os CTT lançaram uma campanha de verão, chamada "Não se deixe ultrapassar pelos prazos", para relembrar aos condutores que podem pagar o montante das dívidas das ex-SCUT em vários locais, como lojas CTT, Payshops, papelarias, tabacarias, estações de serviços e cafés, que totalizam mais de 7000 pontos ao longo do país. Esta iniciativa é avançada para responder às constantes dúvidas que surgem em torno do processo de pagamento das taxas devidas por passagem nos pórticos daquelas autoestradas.

A campanha, que termina em setembro, visa ainda a adesão ao Serviço de Notificação de Portagens, na qual o condutor recebe notificações de portagens a pagar.

De recordar que, a partir de 24 de fevereiro, o prazo para o pagamento da dívida foi alargado de cinco para quinze dias, visando facilitar "a realização atempada dos pagamentos pelos utentes", lê-se na portaria, então publicada pelo Diário da República. Depois dos 15 dias, o condutor continuará a ser avisado do montante da dívida e terá ao dispor 30 dias para pagar. O montante da coima por incumprimento da dívida mantém-se igual: o valor mínimo está fixado nos 25 euros e o valor máximo nos 100 euros.