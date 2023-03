CUF Descobertas obrigado a devolver quase 20 mil euros a dois utentes

Inês Schreck Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Entidade Reguladora da Saúde obrigou vários hospitais privados a devolver milhares de euros a doentes que não foram devidamente informados dos custos totais que teriam de pagar e que excederam os plafonds dos seguros. O Hospital CUF Descobertas terá de devolver 11 mil euros a um utente e 8400 euros a outro.

Nas deliberações do último trimestre de 2022, que foram divulgadas esta terça-feira, a Entidade Reguladora da Saúde debruça-se sobre várias reclamações relativas a questões financeiras entre utentes e unidades de saúde privadas.

Um dos mais significativos é o do Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. A unidade foi obrigada a restituir cerca de 8400 euros a uma utente pelos encargos com uma cirurgia realizada em 2015 que excederam o capital disponível do seu seguro.