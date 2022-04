Cuidador da mãe: "Não morro à fome porque sei plantar couves e criar galinhas"

Delfim Dias deixou Lisboa para ser cuidador da mãe há 13 anos, mas não conseguiu até hoje reconhecimento como tal.

Quando o estado de saúde da mãe se agravou, Delfim Dias deixou Lisboa, onde vivia desde os 13 anos, e regressou a Rompecilha, uma aldeia a 20 quilómetros de S. Pedro do Sul, em Viseu. Aos 47 anos, abdicou de viver na cidade que sentia como sua, do emprego como talhante e de um casamento "tremido", para se tornar cuidador informal do pai, que já não andava, e da mãe, com Alzheimer.

Familiarizado com a doença, por ter uma cliente com o mesmo problema, Delfim leu toda a informação que encontrou sobre Alzheimer para poder ajudar a mãe, de 78 anos. Já o pai, de 86 anos, manifestava dificuldade em compreender as conversas da mulher. "Para que é que estás a mentir à tua mãe?", perguntava ao filho, quando respondia à mãe que iam ver o avô, já falecido.