Cuidadores informais debatem desafios atuais do Estatuto em Évora

A Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) vai realizar na sexta-feira, dia 5 de novembro, o terceiro encontro nacional, em Évora, mas quem quiser acompanhar à distância pode fazê-lo através do Facebook da ANCI.

O Estatuto do Cuidador Informal (ECI) será um dos pontos altos da iniciativa, que contará com a presença do Presidente da República.

A secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, é uma das oradoras da sessão de abertura, marcada para as 9 horas, em que participarão a presidente da ANCI, Liliana Gonçalves, um representante da Rede Europeia de Cuidadores Informais e o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá.

Entre as 9.45 horas e as 10 horas, serão transmitidos testemunhos de cuidadores informais. Depois, será a vez de Paula Gil, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da NOVA, abordar o tema "Estatuto do Cuidador Informal: uma lei que tarda em chegar a quem cuida".

Quinze minutos depois, Luís Sousa, investigador da Escola de Enfermagem da Universidade de Évora, apresentará o estudo "Dados preliminares sobre o levantamento dos cuidadores informais em Évora".

O Painel I decorrerá entre as 10.30 horas e as 11.30 horas, com a participação de representantes do Instituto de Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Confederação de Micro, Pequenas e Médias Empresas, da Ordem dos Advogados e das cuidadoras Maria dos Anjos Catapirra e Eugénia Pinto, que analisarão "Os desafios atuais do Estatuto do Cuidador Informal".

Entre as 11.45 e as 12.15 horas haverá um debate e depois terá início o Painel II "O ECI nas regiões autónomas" dos Açores e da Madeira. Após pausa para almoço, os trabalhos serão retomados às 14 horas, com o Painel III, dedicado ao "ECI: os desafios e o necessário contributo da saúde", e outro debate, às 15.30 horas, com a participação das ordens dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos e da comissão instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, usará da palavra entre as 16 horas e as 16.30 horas, momento após o qual está agendado o Painel IV com os deputados do PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PEV da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social, que irão analisar o "ECI - da situação atual aos desafios futuros".

O encontro, que assinala o Dia do Cuidador Informal, terminará com a atuação do Grupo de Cantares de Évora. A participação no evento, que decorre no Hotel Dom Manuel I, em Évora, e será transmitido online, é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.