Cuidados Paliativos das Unidades Locais de Saúde vão funcionar 24 horas por dia

Direção Executiva do SNS propõe modelo para Unidades Locais de Saúde que rentabiliza os escassos recursos.

Em resposta às dificuldades que atravessa a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, por falta de recursos humanos, a Direção Executiva do SNS quer avançar com a criação do Serviço Integrado de Cuidados Paliativos (SICP), um novo modelo de organização a implementar nas Unidades Locais de Saúde (ULS). O objetivo é otimizar os recursos humanos, juntando as equipas dos diferentes níveis assistenciais, e alargar o horário de prestação de cuidados para as 24 horas, alcançando maior eficácia e redução de custos com profissionais.

Segundo a proposta, que estará em discussão pública nas próximas três semanas, o novo modelo deverá arrancar nas novas ULS de Aveiro e ULS de Leiria, como projeto-piloto podendo em três meses ser alargadas às restantes ULS do país.

PUB

No texto da proposta percebe-se as dificuldades da rede que está em funcionamento e a urgência de implementar alterações. "A Rede Nacional de Cuidados Paliativos, no seu funcionamento, conta atualmente com equipas dispersas, sem recursos humanos, materiais e clínicos mínimos para prestar Cuidados Paliativos de qualidade. Existe mesmo o risco real e generalizado em Portugal continental de desagregação de equipas já constituídas, pelo défice de recursos humanos sentido e sinalizado", lê-se na proposta, que baseia o retrato num levantamento enviado, em fevereiro, pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos à DE SNS.

De acordo com a proposta, o SICP reunirá as diferentes tipologias de equipas de suporte em cuidados paliativos que já existem: as equipas comunitárias que dão resposta no domicílio e centros de saúde; as equipas intra-hospitalares de adultos e pediátricas e as unidades de internamento de cuidados paliativos de maior complexidade.

Horários alargados

Pretende-se com o novo modelo que estas equipas passem a funcionar de forma integrada, com rotação dos profissionais, num horário presencial (das 8 às 20 horas em dias úteis), com enfermeiros dedicados a esta atividade, e apoio telefónico nos períodos sem cobertura presencial feito por profissionais que estão na unidade de internamento, refere o documento. Atualmente a maioria das equipas comunitárias funcionam apenas nos dias úteis (em horários que variam entre as 15 e as 19 horas).

A expectativa é de que o novo modelo promova uma resposta integrada, "sem entropias" e ininterrupta, desde o domicílio à consulta externa ou internamento e que também contribua para reduzir as idas à urgência ou os internamentos evitáveis, refere a proposta que pode ser consultada no site da DE SNS.