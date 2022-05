Cuidados paliativos em debate à procura de soluções

Isabel Moita Hoje às 17:57 Facebook

A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) vai promover três debates - "Direitos das pessoas com doença avançada / situação limitadora da vida: Implicações para os cuidados de saúde e respostas sociais" - no próximo sábado, dia 14 de maio, no Instituto São João de Deus, em Lisboa. O ciclo de debates tem como objetivo reconsiderar os cuidados prestados aos doentes com patologias avançadas ou em situação grave.

Em comunicado, Catarina Pazes, presidente da APCP, aponta desafios e soluções. "Este desafio surge da certeza de que a solução para este problema do país não depende apenas dos cuidados paliativos, ou dos paliativistas. Depende, sim, de um compromisso de todos, enquanto entidades na defesa dos melhores cuidados de saúde e melhores cuidados sociais, e enquanto sociedade no geral".

O ciclo de debates tem como objetivo colocar na agenda política e pública "a preocupação com os cuidados de saúde e sociais à pessoa com doença avançada e limitadora da vida"; "Tornar pública a preocupação de diversas entidades face à necessidade de se repensar a estratégia para uma abordagem adequada aos doentes"; "Tornar evidente para decisores políticos, profissionais e sociedade em geral a necessidade urgente na mudança de paradigma de cuidados, que devem ser centrados na pessoa doente e sua família".

No site da APCP, a associação coloca todas as ideias importantes que serão discutidas durante a sessão, contando que o propósito será fazer com que os direitos dos doentes sejam repensados e que todos tenham acesso aos cuidados de saúde que precisem. Para a associação, há necessidade de uma "urgente reflexão e de mudanças no paradigma dos sistemas de saúde, a nível da tomada de decisão, em função da pessoa e das suas necessidades".

O debate resultará num documento, com recomendações de profissionais de saúde e de decisores políticos, para que seja possível o cumprimento da lei vigente no que toca aos cuidados de saúde e sociais ao doente com patologia avançada.

O debate terá também transmissão online através do canal de Youtube da APCP.