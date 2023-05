Cuidar para devolver os animais à casa a que pertencem

Centro de reabilitação de animais marinhos, na Gafanha da Nazaré, trata de cetáceos, tartarugas e aves que deram à costa.

A cada momento que nos aproximamos, ela vai para o outro lado, no sentido oposto ao que nos encontramos. Na piscina grande e azul, uma pequena tartaruga marinha nada e tenta ganhar peso e força para depois voltar à sua verdadeira casa, o oceano. É um dos animais que estão a ser reabilitados pelo Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) do ECOMARE, da Universidade de Aveiro, localizado na Gafanha da Nazaré.

"O ideal é que não se habitue a ter muita gente ao seu redor" para não criar dependência com um ambiente que não é naturalmente o seu, diz Catarina Eira, diretora da unidade do centro de pesquisa e reabilitação de animais marinhos do ECOMARE. Foi encontrada por um pescador e tinha cortes no pescoço e na barbatana. Não será libertada tão cedo.