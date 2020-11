Cursos para piloto mantêm alta procura apesar da crise na aviação

João Queiroz Hoje às 09:39 Facebook

Formação dada em várias escolas continua a ser atrativa para muitos candidatos. Cenário é pior para quem está a terminar agora e encontra um mercado em baixa.

A mais profunda crise da história da indústria da aviação não está, para já, a esmorecer quem sonha trabalhar no cockpit de uma aeronave.

É certo que há hoje mais incertezas sobre o futuro de uma profissão que, outrora, era mais risonho, e que houve, até, quem tivesse desistido ou suspendido a matrícula, mas cuja vaga foi preenchida por outros candidatos em lista de espera. O que não impede que, até janeiro de 2021, as escolas de aeronáutica tenham prevista a abertura de vários cursos de piloto de linha área, alguns deles já com as turmas completas.