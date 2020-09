Cursos profissionais com mais saída do que as licenciaturas

Alexandra Barata Hoje às 13:24 Facebook

Estudo da OCDE justifica alto grau de empregabilidade com forte ligação ao mercado de trabalho. Via tradicional de ensino e graus universitários têm desempenho pior.

A taxa de empregabilidade das pessoas entre os 25 e os 34 anos que optaram por um curso profissional era mais elevada do que na dos jovens adultos que frequentaram o ensino regular ou que concluíram uma licenciatura. A conclusão é do estudo "Education at a Glance 2020", da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), apresentado ontem. Para a Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), isso sucede porque dão resposta às necessidades do mercado.

O estudo da OCDE explica que Portugal segue o padrão dos outros países da OCDE, já que 88% das pessoas entre os 25 e os 34 anos com curso profissional ou curso técnico superior profissional estavam a trabalhar. No caso dos jovens adultos com o 12.º ano que escolheram a via de ensino científico-humanístico, 83% estavam integrados no mercado de trabalho. Os licenciados tinham uma taxa de 86%.