Curva inverte e casos sobem, em média, 2,3% ao dia

Joana Amorim Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Há cinco dias consecutivos que o número de novos casos está a aumentar face a período homólogo da semana anterior. Em termos médios, calcula ao JN, o matemático Carlos Antunes, registamos uma subida diária de 2,3%, com tendência crescente. Com o R nacional a estar, novamente, acima de 1. Mas "sem necessidade de alarmismo", diz.

Em termos médios, calcula ao JN, o matemático Carlos Antunes, registamos uma subida diária de 2,3%, com tendência crescente. Com o R nacional a estar, novamente, acima de 1. Mas "sem necessidade de alarmismo", diz.

A 26 de fevereiro, explica, "atingimos o mínimo de 9200 casos numa média a cinco dias e, agora, estamos nos 11 500, numa subida de 25% numa semana". Inversão corroborada, ainda, pelo facto de o R, de acordo com a sua modelação, estar acima de 1 no Centro, em Lisboa e Vale do Tejo, no Algarve, no Alentejo e na Madeira, fazendo com que, a nível nacional, esteja em 1.04 (média a cinco dias).