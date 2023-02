Custo de vida afeta planos como casar e ter filhos

Catarina Silva Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A economia nacional está, atualmente, no topo das preocupações dos portugueses no que toca a aspetos da vida doméstica. Esta é uma das muitas conclusões do estudo "A vida em casa", levado a cabo pela IKEA, que falou com mais de 37 mil pessoas de 37 países de todo o Mundo, incluindo Portugal, e que analisa preocupações e tendências sobre a forma como as pessoas vivem em casa.

Os dados globais são reveladores: uma em cada dez pessoas que participaram no estudo antecipa que o aumento do custo de vida vai afetar decisões importantes, como casar e ter filhos. Quase metade prevê que os seus hobbies e interesses fora de casa sejam impactados caso a inflação continue a escalar. Enquanto um quinto está preocupado com a segurança no emprego.

Segundo Paula Figueiredo, Home Furnishing Direction Leader da IKEA Portugal, "os dados revelam que as preocupações com a economia e o aumento do custo de vida, juntamente com os temas ambientais, têm impacto na forma como vivemos em casa e nos nossos planos de vida". Aliás, uma das tendências mais evidentes do estudo é o facto de os portugueses não só viverem mais preocupados com a economia nacional do que a média dos cidadãos dos 37 países ouvidos (85% face a 66%), como também revelam estarem mais preocupados com o impacto das alterações climáticas (78% disse ter esta preocupação).