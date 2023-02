Custos das empresas com saúde mental sobem 60% nos últimos dois anos

Maria Dinis Hoje às 18:51 Facebook

O stresse e os problemas de saúde psicológica terão custado 5,3 mil milhões de euros por ano às empresas portuguesas em 2022, de acordo com um relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) divulgado esta sexta-feira. Os custos terão subido mais de 60% nos últimos dois anos.

A OPP estima que, em Portugal, os trabalhadores faltem até 8 dias por ano devido ao stresse e a problemas de saúde psicológica e que o presentismo (quando os trabalhadores vão para o trabalho mas funcionam abaixo das suas capacidades devido a estes motivos) possa ir até 15,8 dias.

Em 2022, o absentismo terá custado 1,8 mil milhões de euros às empresas em Portugal, o que representa um aumento de cerca de 700 milhões em relação a 2020 (1,1 mil milhões de euros).

"Já o presentismo teve um custo de 3,5 mil milhões de euros, registando-se assim uma perda total de produtividade de 5,3 mil milhões por ano", relata a OPP, em comunicado, sendo que este valor equivale a um aumento de 2,1 mil milhões em relação a 2020.

A OPP salienta ainda que este valor é o equivalente ao que o Governo português gastou em medidas para mitigar os impactos da pandemia COVID-19, em 2021.

Para as pequenas e médias empresas este custo terá tido um impacto de 4,2 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 1,7 mil milhões em relação a 2020. Já para as grandes empresas os custos associados à perda de produtividade subiram de 667 milhões de euros, em 2020, para 1,1 mil milhões de euros, em 2022.

Segundo a OPP, no total, a perda de produtividade pode custar às empresas portuguesas até 1,4% do seu volume de negócios.

Note-se que este cálculo, realizado pela OPP, se refere apenas a "custos indiretos do stress e problemas de saúde psicológica no trabalho, como os que envolvem a perda de produtividade (absentismo, presentismo, rotatividade e erros/acidentes)", não estando incluídos custos diretos, como os gastos com serviços de saúde, o pagamento de seguros, problemas legais ou o pagamento de multas e compensações.

O que deve ser feito?

"O sucesso e a sustentabilidade das organizações passam imperiosamente pelo investimento na construção de Locais de Trabalho Saudáveis, criadores de Saúde Psicológica e bem-estar, nomeadamente através da avaliação, prevenção e intervenção nos Riscos Psicossociais que afetam o trabalho e os trabalhadores", defende a OPP, acrescentando que este tipo de intervenções nas empresas pode resultar numa poupança de cerca de 1,6 mil milhões de euros por ano, ao reduzir as perdas de produtividade pelo menos em 30%.

A ordem salienta que o retorno sobre o investimento em Saúde Psicológica é de 5 euros por cada 1 euro investido, de acordo com um relatório recente acerca dos benefícios económicos deste tipo de investimento.

A OPP alerta assim para os "grandes desafios" que Portugal enfrenta no que diz respeito à saúde psicológica e aos riscos psicossociais no trabalho, tendo em conta que, no ano passado, quase dois em cada 5 trabalhadores (33%) tiveram um problema de saúde mental (stresse, depressão ou ansiedade) devido ao trabalho.