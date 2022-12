D. Carlos Azevedo nomeado pelo Papa para o Comité para as Ciências Históricas

O Papa Francisco nomeou D. Carlos Azevedo para delegado do Comité Pontifício para as Ciências Históricas. Vai trabalhar com o cardeal Tolentino de Mendonça no Dicastério para a Cultura e Educação.

Natural do Porto, o antigo bispo auxiliar de Lisboa era, desde 2011, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura.

As novas funções de D. Carlos Azevedo surgem com a entrada em vigor da nova constituição apostólica "Praedicate Evangelium", passando assim a integrar o Dicastério para a Cultura e a Educação.

D. Carlos Azevedo trabalha agora sob a alçada do Cardeal Tolentino de Mendonça que é o prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação. Os novos cargos e funções surgem depois da reforma organizacional que o Papa Francisco realizou em toda a estrutura da Cúria Romana.

Tolentino de Mendonça é o responsável (uma espécie de "ministro") do Dicastério que pensa e gere a Cultura e a valorização do património cultural e pela Educação, que desenvolve os princípios fundamentais da educação com referência às escolas, Institutos Superiores de estudos e pesquisas católicos e eclesiásticos.